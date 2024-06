Dois moradores de Sumaré dividem prêmio de R$ 500 mil do Vida Cap Campinas

Dois moradores de Sumaré, sendo um do bairro Matão e outro do Parque das Nações, ganharam neste domingo (9) o prêmio de R$ 500 mil do Vida Cap, sendo que cada um ficará com R$ 250 mil.

Além dos dois sortudos, mais duas pessoas da mesma cidade, do Jardim dos Ypês e do Parque Villa Flores, vão dividir um prêmio de R$ 20 mil, ficando cada uma com R$ 10 mil.

No Giro da Sorte, que pagou 30 cotas de R$ 2 mil cada, mais sete moradores de Sumaré, um de Hortolândia e dois de Nova Odessa foram premiados.

Vida Cap Limeira

No Vida Cap Limeira, que também teve sorteio neste domingo, quatro moradores de Americana também foram premiados com R$ 2 mil cada, no Giro da Sorte.