Casal é preso com maconha sintética, conhecida como k-9, em Sumaré

Prisão foi feita após denúncia anônima de tráfico de drogas na residência do casal

Um casal foi preso na noite de desta segunda-feira (26), em Sumaré, por policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com maconha sintética, conhecida como k-9.

De acordo com o batalhão, os policiais faziam patrulhamento em uma comunidade do bairro Jardim Residencial Salerno quando, por volta de 22h, foram abordados por uma pessoa na rua que fez uma denúncia sobre um casal que traficava drogas em uma residência na região.

Com essas informações, os militares foram ao imóvel, onde encontraram os suspeitos, sendo um homem de 20 anos e uma mulher de 26,que confessaram o armazenamento de drogas no local. Na residência, os policiais encontraram um pedaço de maconha sintética k-9, pesando 618 g e mais 250 pinos com o mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão, embalagens e anotações sobre o tráfico.

O casal foi levado ao plantão policial, onde foi autuado por tráfico de drogas e ficou à disposição da justiça.

Também nesta segunda-feira (26), um jovem de 20 anos foi detido por guardas municipais, por volta de 20h, no conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste. Ao perceber os patrulheiros, ele tentou fugir da abordagem, mas foi alcançado e preso.

Dinheiro e drogas estavam em uma pochete – Foto: Divulgação_GCM

Durante a revista, foram encontrados 195 microtubos de cocaína em uma pochete, além de R$ 451, provenientes do tráfico de drogas.

Ele foi levado ao plantão policial e autuado em flagrante por tráfico de drogas.