BRK e Serasa se unem para facilitar quitação de faturas atrasadas em Sumaré

Clientes poderão parcelar suas contas atrasadas em até 21 vezes no cartão de crédito ou ter desconto no pagamento à vista

A concessionária BRK e o Serasa fizeram uma parceria para ajudar os contribuintes a quitarem suas faturas em aberto, com isso, os consumidores que estão com contas de água e esgoto atrasadas terão até esta sexta-feira (7), a possibilidade de parcelar os valores em até 21 vezes no cartão de crédito.

A concessionária ainda está proporcionando descontos de até 10% para pagamentos à vista, desde que os usuários compareçam pessoalmente a uma das lojas físicas da companhia.

“Uma das principais dificuldades que os clientes possuem é conseguir pagar todos os débitos de uma só vez”, afirma Carolina Souza, consultora de Novos Negócios da Serasa. “Por isso consideramos que o pagamento parcelado, via cartão de crédito, é um importante aliado na hora da renegociação de contas atrasadas de água e esgoto”, explica a executiva.

Segundo a BRK, os clientes interessados nas ofertas e condições especiais têm a oportunidade de quitar suas faturas de água e esgoto atrasadas de até cinco anos. O pagamento pode ser feito de forma parcelada no Portal de Pagamentos, nas maquininhas da Flexpag disponíveis nas lojas físicas e na agência virtual “Minha BRK”.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelos canais gratuitos de Atendimento BRK: 0800 771 0001 (disponível 24 horas) e WhatsApp (11) 99988-0001.