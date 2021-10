Veja os horários da nova linha de ônibus entre Santa Bárbara e Campinas

18 out 2021 às 17:24 • Última atualização 18 out 2021 às 18:34

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) divulgou os horários da linha 633TRO, que agora começa em Santa Bárbara d’Oeste tendo Campinas como destino. A linha está em teste desde sábado (16).

Com a extensão do itinerário, a linha passará a atender o trajeto de Santa Bárbara d’Oeste (Rodoterminal de Santa Bárbara d’Oeste) à Campinas (Terminal Multimodal Ramos de Azevedo) via Americana (Terminal Metropolitano de Americana).

A linha, que é uma extensão da que faz o trajeto entre Americana e Campinas, tem a tarifa de R$ 18,40. O trajeto anterior é mantido na 633VP1 e permanece por R$ 12,45.

Confira os horários:

Dias úteis

Santa Bárbara d’Oeste Campinas 5h35 7h30 6h45 8h40 7h55 9h50 10h25 12h18 11h35 13h28 12h45 14h33 14h10 16h05 15h20 17h15 16h30 18h25 18h10 20h05 20h10 22h05

Sábados

Santa Bárbara d’Oeste Campinas 5h35 7h30 6h45 8h40 10h25 12h20 11h35 13h30 14h15 16h10 15h25 17h20 19h05 21h

Domingos e feriados