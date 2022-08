Tivoli traz torneio de futebol de botão e exposição de camisas para o Dia dos Pais

A campanha “Meu Pai Veste a Camisa 10” marca a celebração do Dia dos Pais neste ano no Tivoli Shopping. A programação conta com show musical, exposição de camisas oficiais e torneios de futebol de botão. Todas as atividades são gratuitas

No dia 20 de agosto, o shopping propõe um resgate às memórias e convida os pais a participarem de torneios de futebol de botão, que serão realizados a partir das 15h. Os torneios serão organizados pelo Botões Clássicos (@botoesclassicos), um site dedicado à modalidade.

“Assim como numa competição de futebol, teremos uma primeira fase de disputa em grupos e irão acontecendo as classificações, de acordo com a pontuação dos jogadores, para as fases seguintes. Nas oitavas e quartas de final, semifinal e na final, a classificação será por mata-mata e vence quem tiver o melhor resultado. Se houver empate, haverá cobrança de pênaltis. Todos os participantes irão ganhar uma medalha de participação, e o campeão e o vice-campeão ganharão troféus”, explica Luciano Araujo, sócio proprietário do Botões Clássicos.

Qualquer pessoa com idade a partir de 10 anos pode participar do torneio, mas será preciso fazer uma inscrição online prévia. As vagas são limitadas. O link para a realização das inscrições será disponibilizado em breve pelo Tivoli Shopping em suas redes sociais.

Futebol de botão é destaque na programação de comemoração ao Dia dos Pais – Foto: Divulgação

Quem quiser apenas brincar ou aprender um pouco mais sobre o universo do futebol de botão, poderá aproveitar as oficinas livres que serão realizadas no mesmo dia, das 13h às 15h. Essa atividade será como uma espécie de treinamento, no qual os participantes aprenderão a jogar o futebol de botão, conhecerão as regras do jogo e depois poderão treinar nas mesas que estarão no espaço.

Ainda no dia 20, a partir das 13h, o Tivoli realiza também uma exposição de camisas de futebol oficiais. Estarão reunidas cerca de 200 camisas de colecionadores, de diversos times e nacionalidades, incluindo alguns modelos raros. Essas atrações acontecerão na área da expansão, em frente ao Coco Bambu.

Antes, no dia 11 de agosto, Deco Ramalho & Banda Kriptonia se apresentam na Praça de Alimentação, a partir das 19h30, levando ao público os grandes sucessos do cantor Zé Ramalho.

COMPRAS

A campanha comercial começa nesta terça-feira (2) e vai até o dia 21. A cada R$ 200 em compras nas lojas participantes, o consumidor recebe um cupom para concorrer ao prêmio.

Serão sorteados três kits, com uma TV 75 polegadas (com bluetooth, wi-fi e Alexa), mais uma camisa do time do coração ou da seleção brasileira, que pode ser personalizada com o nome na loja Centauro do empreendimento.

“O futebol é o esporte mais popular do mundo e é também a grande paixão dos brasileiros. Em ano de Copa do Mundo, o amor pela bola e pelos jogos fica ainda mais intenso, por isso escolhemos o futebol como tema central de nossa campanha especial em comemoração ao Dia dos Pais”, explica a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello, sobre a escolha do tema da campanha.

Os sorteios acontecerão no dia 24 de agosto, pela Loteria Federal. A divulgação dos vencedores será feita pelo shopping no dia 25. Nas compras realizadas de segunda a quinta-feira, os consumidores receberão cupons em dobro. O cadastro dos cupons deverá ser feito no site www.promocao.tivolishopping.com.br

Os clientes poderão efetuar os cadastros diretamente em seus celulares ou nos tótens de autoatendimento instalados no shopping, localizados em frente ao restaurante Estação Valentina. O regulamento completo da campanha está disponível no site do Tivoli: www.tivolishopping.com.br.

SERVIÇO

Show Deco Ramalho & Banda Kriptonia

Data: 11/08

Horário: a partir das 19h30

Local: Praça de Alimentação

Futebol de Botão

Data: 20/08

Treinamento: a partir das 13h

Torneios: a partir das 15h

Inscrições online – vagas limitadas

Local: em frente ao Coco Bambu

Exposição Camisas de Futebol

Data: 20/08

Horário: a partir das 13h

Local: em frente ao Coco Bambu