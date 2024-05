Uma idosa de 70 anos que reside no Jardim Amélia, em Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 20 mil após cair no golpe da falsa central de atendimento. O boletim de ocorrência sobre estelionato foi registrado na tarde deste sábado (4), no plantão policial.

A vítima informou à polícia que recebeu uma ligação de uma pessoa que teria se identificado como funcionária da central de cartões do Bradesco afirmando que alguém tentou fazer uma transferência em sua conta bancária e questionou se a vítima teria conhecimento da transação.

A idosa negou, momento em que a interlocutora informou que iria transferir a ligação para a ouvidoria do banco, que contou à ela que o aplicativo da agência bancária estava com vírus e que alguém estava tentando invadir a conta dela.

A interlocutora convenceu a vítima a fornecer todos os dados, inclusive a senha, para ajudá-la a instalar um novo aplicativo. Com apoio da filha, a idosa fez todos os procedimentos e foi orientada a ficar ao menos seis horas sem acessar o aplicativo do banco.

Após esse período, a vítima entrou em contato com a central do banco e foi informada que a agência não entrou em contato com ela. Em seguida, tirou o extrato da conta e constatou a transferências dos valores via Pix para conta de um homem. O banco orientou que a idosa registrasse o boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) orienta que assim que receber uma ligação semelhante, é importante desconfiar na hora. Orienta para desligar e entrar em contato com a instituição por meio dos canais oficiais, de preferência usando o celular ou aplicativos móveis, para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta, pois o banco nunca liga para o cliente pedindo senha nem o número do cartão e também nunca liga para pedir para realizar uma transferência ou qualquer tipo de pagamento.

COMO FUNCIONA O GOLPE

De acordo com a entidade, o fraudador entra em contato com a vítima se passando por um falso funcionário do banco ou empresa com a qual ela tem um relacionamento ativo. Informa que a conta foi invadida, clonada ou outro problema e, a partir daí, solicita os dados pessoais e financeiros da vítima.

E até mesmo pede para que ela ligue na central do banco, no número que aparece atrás do cartão, mas o fraudador continua na linha para simular o atendimento da central e pedir os dados da conta, dos cartões e, principalmente, a senha quando digitá-la.