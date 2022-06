Tivoli Shopping recebe premiação por decoração natalina

Decoração teve 258 mil lâmpadas de led, castelo, trono do Papai Noel, fachada iluminada e globo no estacionamento

O Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, recebeu o prêmio prata na categoria Eventos e Promoções de Natal da Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers), na última terça-feira, no Expo Center Norte, em São Paulo. A premiação reconhece os melhores e mais inovadores projetos desenvolvidos pelos shoppings centers e grupos corporativos.

Decoração de 2021 recebeu premiação – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

Neste ano, de acordo com o Tivoli, concorreram 285 projetos, um recorde. Para Gustavo Salvagnini, gerente geral do shopping, ganhar o prêmio pela decoração natalina de 2021 é a comprovação de que a equipe cumpriu o propósito de encantar, iluminar e inovar.

A decoração incluiu 258 mil lâmpadas de led, castelo decorado com luzes, trono do Papai Noel, fachada do shopping iluminada e globo no estacionamento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No interior do Tivoli, o “Natal para Brilhar” também foi interativo. Câmeras fotográficas captavam “fotos em movimento” individuais ou em grupos. Bastava o cliente informar seu e-mail para receber as imagens para compartilhamento nas redes sociais.

Além disso, a programação contou com paradas natalinas semanais com personagens e uma campanha promocional que sorteou um Peugeot Allure 2008.