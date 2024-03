Suspeito de furtar notebooks de três escolas é detido pela polícia em Santa Bárbara

Um dos equipamentos ainda estava com o brasão do Estado; outros notebooks foram trocados por drogas

Um homem de 38 anos, suspeito de furtar notebooks de três escolas, foi detido na tarde desta quinta-feira (28), no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, por policiais civis do 2º Distrito Policial.

A ação criminosa mais recente ocorreu no último fim de semana, em uma escola no mesmo bairro, quando foram furtados 23 notebooks.

Equipamentos foram localizados em construção – Foto: Divulgação/Polícia Civil

Após buscas em vários endereços, os investigadores conseguiram recuperar nove equipamentos escondidos em uma casa em construção na Avenida Tenente João Benedito Caetano. Um deles ainda estava com o brasão do Governo do Estado de São Paulo.

O suspeito foi localizado caminhando nas imediações e teria confessado os furtos. Alegou que teria vendido os objetos para desconhecidos na rua, gastando todo o dinheiro para manter seu vício em drogas.

Conduzido ao 2° Distrito Policial, o delegado José Donizeti de Melo autuou o indivíduo pelo crime. Como foi localizado fora do período de prisão em flagrante, ele foi liberado.