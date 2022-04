SB tem alta de 152% nas exportações e alcança melhor resultado da região

Dos US$ 61 milhões exportados no primeiro trimestre deste ano, US$ 49,4 milhões foram apenas em março

Dados da balança comercial divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no início do mês revelam um aumento de 152% nas exportações em Santa Bárbara d’Oeste, no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Na cidade, o mês de março foi o que puxou a alta. Dos US$ 61 milhões exportados no primeiro trimestre, US$ 49,4 mi foram apenas em março. Desde o início da série histórica dos dados, em 1997, o município só perdeu para maio de 2021, quando o volume exportado chegou a US$ 81,7 milhões.

Ainda segundo os dados do ministério, o número fez com que a cidade tivesse superávit (US$ 14,2 milhões) no trimestre, mesmo em meio à pandemia. Nos três primeiros meses do ano, Santa Bárbara teve a China como o principal parceiro comercial – 73% das exportações foram para lá. E entre os produtos exportados, compressores e bombas de ar correspondem a 50%.

Segundo o economista do Observatório da PUC-Campinas, Paulo Oliveira, alguns municípios já têm uma balança comercial melhor nesse sentido do saldo. No entanto, explicou, um outro fator para esse resultado positivo é que a própria crise costuma melhorar o saldo da balança porque diminui o montante importado, uma vez que tem menor necessidade dos insumos.

De acordo com o economista, essa menor necessidade reduz o saldo das importações, que acaba caindo mais abruptamente do que o saldo das exportações. “É o caso brasileiro, inclusive. Nas crises, o saldo da balança costuma ficar melhor justamente por esse efeito”, diz.

Oliveira, porém, faz uma ressalva. “As bases de comparação são ruins porque no ano passado, a gente estava sofrendo bastante efeito da crise. Os números são relativamente baixos, então aumentos exorbitantes referentes aquele período devem ser vistos com um pouco de cautela”.

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Bárbara, André Cruz atribui o bom resultado do município às políticas implantadas na gestão atual.

“Hoje, Santa Bárbara se mostra organizada, com 100% de esgoto tratado, ampla reserva hídrica e bons índices em segurança, saúde, educação. Tudo isso também reflete na atividade empresarial, com empreendedores tendo no município todas as condições para a expansão dos seus negócios. E, nos próximos anos, temos a expectativa de índices ainda melhores”, conclui.

Região

A exemplo de Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré também registrou alta nas exportações, mas em percentual menor. No município, o aumento foi de 31% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O valor passou de US$ 79,9 milhões para US$ 104 milhões.

As demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) praticamente mantiverem os números, com pouca alteração – confira no quadro nesta página. COLABOROU JOÃO COLOSALLE