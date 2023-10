Eventos serão promovidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, que reverterá toda a arrecadação para as mulheres assistidas

A Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Santa Bárbara d’Oeste, realizará no próximo domingo (22) uma pedalada e caminhada em alusão à campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

A concentração será às 7 horas, em frente ao supermercado Brait SempreTem, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na Colina, e a saída está agendada para as 8 horas.

Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Carla Bueno falou sobre o evento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A caminhada será de aproximadamente 4 km, enquanto a pedalada de cerca de 12 km. Embora as distâncias sejam diferentes, as atividades terão trajetos semelhantes, com passagem pelo Parque dos Ipês.

O ponto final será o local de concentração, onde haverá café de manhã gratuito e sorteio de brindes.

Os inscritos também ganharão um cupom para sorteio de três carros zero quilômetro.

Essa será a 4ª edição da pedalada, que começou na época da pandemia da Covid-19 como uma iniciativa para manter as pessoas fisicamente ativas e ao ar livre.

Já a caminhada será uma alternativa para quem não tem bicicleta.

“É um momento de sensibilização e de lazer que vem ao encontro desse mês intenso de informação e de orientação sobre a prevenção ao câncer de mama, além da sensibilização quanto ao cuidado de si mesmo”, comentou Carla Bueno, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O valor da inscrição tanto da pedalada quanto da caminhada é de R$ 20 e pode ser feita por meio de um formulário disponibilizado no site da entidade.

A arrecadação será destinada à manutenção das atividades e ao apoio das mulheres assistidas pela instituição.

ALMOÇO

A Rede Feminina de Combate ao Câncer também realizará, no dia 29 de outubro, das 12 às 16 horas, na Sodave (Sociedade Dançante dos Veteranos), um almoço cuja renda será revertida para a construção de um Centro de Habilitação e Reabilitação.

O prato principal será o puchero à brasileira, com arroz, farofa e vinagrete. O evento contará com atração musical.

O convite pode ser adquirido por R$ 60 na sede da entidade, na Rua Santa Cruz, número 420, na Vila Pires.