Santa Bárbara inicia vacinação contra a dengue para crianças de 10 e 11 anos nesta quinta

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta quinta-feira (11) a vacinação contra a dengue para crianças de 10 e 11 anos. As doses estarão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda até sexta-feira, sem necessidade de agendamento. A iniciativa segue as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem o público-alvo a ser vacinado.

Qdenga é o imunizante oferecido contra a dengue – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Para receber a dose, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, que deverão obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores, documento pessoal com foto e CPF ou Cartão SUS. O esquema vacinal será de duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

O Ministério da Saúde disponibilizou aos municípios as vacinas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, no entanto, em virtude da quantidade reduzida de doses enviadas neste momento, recomendou que as prefeituras iniciassem a imunização pela faixa etária de 10 e 11 anos.

Segundo nota técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, não é indicada a vacinação contra a dengue junto a outros imunizantes, devendo-se aguardar um intervalo de 30 dias para aplicação de outras vacinas. Já no caso da criança ter contraído dengue, deve esperar um intervalo de seis meses para receber o imunizante.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais de vacinação contra a dengue em Santa Bárbara:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• UBS do Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa – Telefone: 3457.4954 / 3458.4745