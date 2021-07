Santa Bárbara anuncia construção de Centro Municipal de Equoterapia

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV), anunciou nesta sexta-feira a construção do Centro de Equoterapia do município.

O espaço será implantado em área anexa ao Viveiro Municipal, no São Joaquim, e atenderá principalmente crianças e adolescentes que tenham como indicação médica esse tipo de tratamento.

Local já foi definido e obras devem começar em breve – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais.

As obras terão início nas próximas semanas, contemplando estacionamento, área administrativa, a arena e as baias dos animais, informa o Executivo.

O projeto é pioneiro levando-se em consideração sua implantação em áreas públicas e os pacientes a serem atendidos serão encaminhados pela Secretaria de Saúde.

Em Americana, a Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana) realiza ações para sobreviver após ter de devolver bens para a prefeitura.

Neste sábado acontece o arraial solidário, no formato drive-thru, ou delivery, com a venda do kit julino.

O kit familiar custa R$ 45 e o individual custa R$ 25, e contam com porções de pastel, cachorro-quente, cuscuz, refrigerante, bolo de fubá, doce de abóbora e paçoca. Pedidos devem ser feitos pelo (19) 97132-9190.