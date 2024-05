Santa Bárbara abre licitação para asfaltar 11 ruas e avenidas no Cruzeiro do Sul

Obra tem um custo estimado em R$ 6.546.630,76, por meio de convênio com Governo do Estado e recursos da prefeitura

Região de chácaras de Santa Bárbara, Cruzeiro do Sul - Foto: Reprodução_Google Street View

A abertura de licitação para a pavimentação parcial do bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (21). A obra tem um custo estimado de R$ 6,5 milhões, conforme o edital, e abrange 11 vias.

Esse montante faz parte de um convênio com o Governo do Estado, no valor de R$ 3 milhões, assinado pelo prefeito Rafael Piovezan (PL) no último dia 8. O restante virá de recursos próprios da administração.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O chefe do Executivo enfatizou que esta será uma obra de fundamental importância para a região, especialmente para os moradores que enfrentam problemas como lama nos dias de chuva e poeira nos dias de sol.

Piovezan expressou um agradecimento especial aos moradores do bairro, que colaboraram para viabilizar a conquista.

As ruas que receberão os maiores investimentos são a São Sebastião, com R$ 1.156.615,39, seguida pela João Folster, com R$ 1.041.340,48, e a Sebastião Furlan Nico, com R$ 1.030.067,39.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

As demais vias, incluindo João Gonçalves Barroso, Coronel Hélio Caldas, Jornalista Antonio Leôncio de Oliveira, Jornalista Gustavo Ribeiro Escobar, Jornalista Joaquim Pereira de Arruda Neto, e João Pereira, além das avenidas Iolanda Cones e Deputado José Salvador Julianelli, receberão investimentos que variam de R$ 111 mil a R$ 953 mil.

As obras serão realizadas em várias etapas de pavimentação, incluindo serviços de topografia, drenagem, pavimentação com guias e sarjetas, e sinalização que abrange faixas de pedestres nas vias.

No memorial descritivo da obra, a prefeitura destaca que a “empresa contratada deverá ter cautela com as redes de água e esgoto do DAE (Departamento de Água e Esgoto), pois estão “aflorando” junto à camada de “cascalho”.