Tarcísio declara apoio à reeleição de Rafael Piovezan em Santa Bárbara

Manifestação foi feita durante passagem do governador pelo município, na inauguração da clínica Meu Pet

O governador Tarcísio de Freitas, observado pelo prefeito Rafael Piovezan durante inauguração da clínica Meu Pet - Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou seu apoio à reeleição de Rafael Piovezan (PL) para a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. A manifestação aconteceu nesta sexta-feira (14), durante a inauguração da clínica veterinária Meu Pet no município.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após a cerimônia de entrega da obra do Estado, Tarcísio foi questionado pela imprensa sobre o apoio ao atual prefeito da cidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em resposta, o governador disse: “Estão me perguntando se Rafael é meu candidato de Santa Bárbara. É, Rafael é meu candidato”.

Nas eleições municipais deste ano, Rafael deve ter como um dos adversários o vereador Eliel Miranda, do PSD, partido da base de Tarcísio. A sigla conta com nomes de peso no governo estadual, como o vice-governador Felicio Ramuth e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab.