Prefeitura de Santa Bárbara pede autorização para empréstimo de R$ 25 milhões

De autoria do Poder Executivo, foi protocolado nesta segunda-feira (26) projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste a contratar uma operação de crédito de até R$ 25 milhões no Banco do Brasil. O recurso deve ser investido nas áreas de Saúde, Lazer, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Modernização da Gestão e Infraestrutura Viária.

O projeto foi protocolado em regime de urgência, por isso deve tramitar na câmara em prazo de 45 dias.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan (PV), esses recursos contribuirão para a melhoria da qualidade de vida da população, além de possibilitar uma gestão pública inovadora e mais eficiente, especialmente do ponto de vista tecnológico.

Serão construídas duas novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), uma no Jardim Europa e outra no Cidade Nova, além de um Centro de Atendimento à Mulher e prédios próprios para o Centro de Especialidades Médicas e aos Centros de Atendimento Psicossocial I e II.

Além da modernização prevista para esses equipamentos, a construção dessas unidades deve gerar economia aos cofres públicos em aluguel, aponta o prefeito.

Na área de meio ambiente e lazer, está prevista a recuperação ambiental de área degradada no Jardim Europa, cuja proposta viabilizará o equilíbrio ambiental para o local e a construção de espaço de lazer.

Com relação à mobilidade urbana e infraestrutura viária, Piovezan explica que os recursos devem ser utilizados em melhorias gerais em todo o perímetro urbano do Município.

A modernização da gestão corresponde a investimentos que visam a otimização na prestação dos serviços, com o necessário avanço tecnológico, proporcionando, assim, maior eficiência no trabalho.

“A proposta, de modo geral, identifica-se como uma oportunidade de elevação dos níveis de atendimento à população barbarense, não devendo, portanto, ser desprezada”, destaca Rafael.

Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos.

“Os projetos contribuirão para a melhoria da qualidade de vida da população barbarense, bem como oportunizará uma gestão pública inovadora e mais eficiente, especialmente do ponto de vista tecnológico”, aponta o prefieto na justificativa do projeto.

SESSÃO

Na sessão desta terça-feira (27), a Câmara de Santa Bárbara aprovou projeto de lei do vereador Júlio César Santos da Silva, o Kifú (PL), que autoriza o Executivo a criar o programa “Inscrição Solidária” para os eventos esportivos realizados pela Secretaria de Esportes.

A pasta e a Secretaria de Promoção Social estipularão o tipo de doação deverá ser entregue e encaminhada à Promoção Social.

Foi aprovado ainda projeto de lei do vereador Eliel Miranda (PSD), que institui a Semana de Economia de Energia Elétrica em Santa Bárbara, a ser realizada na última semana do mês de maio.

A semana passará a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Município, sendo regulamentada pelo Poder Executivo, visando promover atividades voltadas à conscientização dos cidadãos.