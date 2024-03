Operador cai no golpe do falso aluguel e perde R$ 500 em Santa Bárbara

Um operador de 37 anos, morador do Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste, caiu no golpe do falso aluguel e perdeu R$ 500 nesta quinta-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurava uma casa de praia para alugar e viu em um site o anúncio de um apartamento em Praia Grande, no litoral paulista. Interessado, ele entrou em contato pelo WhatsApp no número que estava na propaganda.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A suposta dona do apartamento informou que conseguiria fazer um preço bom se o pagamento fosse realizado à vista. Acreditando ser verdade, o homem pagou R$ 500, mas, em seguida, a golpista parou de responder as mensagens.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Desconfiado, o homem mandou mensagem de outro número para a pessoa do anúncio do apartamento e, assim como na primeira vez, ela fez as mesmas tratativas, confirmando a sua suspeita sobre o golpe.

O operador procurou o seu banco para tentar reaver o valor e foi à delegacia para denunciar o caso. Um boletim de estelionato foi registrado.