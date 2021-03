Motoboy é preso após assaltar hamburgueria em que já trabalhou

Caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Um motoboy de 34 anos foi preso ao roubar, na noite desta sexta-feira (27), uma hamburgueria a qual já prestou serviço. O comércio está localizado na Rua do Chumbo, no Parque Mollon em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 20h35, o motoboy rompeu a barreira sanitária, entrou na hamburgueria, disse estar armado e pediu a funcionária o dinheiro do caixa.

Diante da recusa da funcionária, ele a puxou pelos cabelos, fez ela ajoelhar e pegou o dinheiro, R$ 170, que estavam no caixa e fugiu em seguida.

Um homem que estava na rua e ouviu os gritos da funcionária do comércio conseguiu anotar as iniciais da placa e entregou para a vítima.

Com parte da placa, os funcionários conseguiram lembrar que um motoboy que já tinha prestado serviço a eles, tinha as mesmas características do ladrão. Com isso eles pegaram em seu cadastro os dados da placa e passaram para a PM.

Com os dados em mãos os policiais encontraram o endereço do suspeito, que é morador do Parque Frezzarin, em Santa Bárbara. A moto utilizada no roubo estava no imóvel e o motoboy ainda usava as mesmas roupas utilizadas no roubo. Diante da situação, ele foi levado até o plantão policial do município onde foi reconhecido pelas vítimas como autor do roubo e acabou preso.