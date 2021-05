Morador de Santa Bárbara morre afogado em cachoeira na região de Franca

Alex tinha 42 anos de idade - Foto: Reprodução redes sociais

Alex Elton Zambannini, de 42 anos de idade e que era morador de Santa Bárbara d’Oeste, foi encontrado morto em uma cachoeira no município de Nuporanga, na região de Franca, no último sábado (8). Ele foi vítima de afogamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Orlândia, município próximo de Nuporanga e que atendeu à ocorrência com o auxílio de equipes dos bombeiros da cidade de Franca, o corpo de Alex foi encontrado na manhã do sábado.

Ele estava desaparecido desde a noite de quarta-feira (5), quando mergulhou com amigos na Cachoeira dos Dourados, no rio Sapucaí, que fica próxima da Usina Hidrelétrica dos Dourados, também na zona rural de Nuporanga, no limite com o território do município de São José da Bela Vista.

Zambannini estava na região prestando serviços para uma empresa de engenharia solar. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e em seguida foi levado até Santa Barbara d’Oeste.

Corpo foi sepultado na manhã de domingo, às 10 horas, no Cemitério Parque Gramado.