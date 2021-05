Indústrias Romi oferece vagas de emprego em Santa Bárbara d’Oeste

Empresa oferece vagas em cinco áreas de atuação, com oportunidades para pessoas com deficiência

Diretor-Presidente da Romi, Luiz Cassiano R. Rosolen avalia que os resultados de 2020 consolidam o lançamento de novas gerações de produtos - Foto: Indústrias Romi/Divulgação

A Indústrias Romi, líder nacional no segmento de máquinas-ferramenta, com sede em Santa Bárbara d’Oeste, abriu vagas de emprego em cinco áreas de atuação e também com oportunidades para pessoas com deficiência.

A multinacional anunciou a abertura de vagas nos cargos de montador elétrico, ajustador montador, mecânico de manutenção e eletricista de manutenção.

Outra vaga oferecida pela empresa é para a função de operador de máquina-ferramenta. Para esse cargo é necessário o conhecimento em torno CNC, centro de usinagem, retífica ou mandrilhadora.

Entre os benefícios oferecidos estão alimentação no local, transporte fretado (região de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa), assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros, cesta básica e kit escolar.

A companhia ressalta que essas vagas também estão abertas às pessoas com deficiência, independentemente da deficiência apresentada, desde que o candidato reúna os requisitos e as habilidades necessárias para a vaga pretendida.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão acessar o site da empresa, através deste link, preencher o formulário de cadastro, informar o cargo desejado e anexar o currículo, que deve ser enviado até o dia 5 de junho.