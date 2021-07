Idoso é vítima de golpe e perde R$ 6.480 em Santa Bárbara

Um idoso de 78 anos perdeu R$ 6.480 após cair em um golpe por telefone na sexta-feira (23), em Santa Bárbara d’Oeste. O homem chegou a ir até a agência para entregar o cartão, a conta e a senha, antes de perceber o ocorrido e questionar o banco.

No golpe, uma mulher se passou por atendente da Caixa Econômica Federal e informou à vítima que alguém havia feito uma compra no valor de R$ 2.360 em uma loja de departamento de Minas Gerais utilizando seu cartão.

Na ocasião, a mulher, que se identificou como Patrícia Ferreira, combinou um encontro em uma agência do banco alegando que outra pessoa, chamada Aline Ribeiro, daria as orientações para cancelamento do cartão de crédito e continuidade do processo.

O idoso se dirigiu até o local e encontrou a mulher com um falso crachá, passando-se por funcionária do banco. Lá, ele entregou a ela o cartão, o número da conta e a senha, para que “fosse cancelado”. Após a troca a suspeita chamou por um veículo e foi embora.

Nesse momento o homem começou a se questionar sobre a veracidade do atendimento e ligou para sua agência, sendo informado que caiu em um golpe. O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.