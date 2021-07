Homem que dava golpe do ‘Don Juan’ é preso em Santa Bárbara

Homem de 53 anos fingia ser médico do Exército e assediava mulheres para dar golpes; ele fez vítimas no RJ e em SP

Suspeito teria aplicado golpes em diversas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro – Foto: Divulgação/Dise

Um homem de 53 anos, que dava golpe do “Don Juan” foi preso pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, nesta segunda-feira (26), em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Dise, o acusado de assediar mulheres e dar golpes financeiros já tinha dois mandados de prisão preventiva expedidos. Agora com a prisão, acredita-se que mais vítimas do golpista sejam identificadas.

Operação

A Dise deflagrou nesta segunda-feira a Operação Don Juan com o objetivo de capturar o suspeito, que tinha dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Itaguaí, no Rio de Janeiro, acusado de furto e estelionato.

Se passando por oficial médico da reserva do Exército, ele ludibriava mulheres com quem tinha um relacionamento amoroso com o objetivo de aplicar golpes financeiros contra as vítimas.

Ainda de acordo com a Dise, ele já teria aplicado golpes em Tatuí, Carapicuíba, Guaratinguetá, Monte Mor, Engenheiro Coelho, no Estado de São Paulo e em algumas cidades do Rio de Janeiro.

Suspeito dirigia um EcoSport prata no São Fernando, quando foi abordado – Foto: Divulgação/Dise

Prisão

A prisão ocorreu após a Dise ser informada, via denúncia anônima, de que o “Don Juan” estaria transitando em um EcoSport prata pelo bairro São Fernando, em Santa Bárbara.

Com essa informação, realizaram diligências pelo local, até que foi possível abordar o veículo ocupado pelo suspeito na Rua Siderita, na Vila Omar.

O suspeito foi identificado, detido e levado para exame de corpo delito. Em seguida, foi encaminhado para cadeia da região.