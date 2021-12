Dise apreende quase 4 kg de cocaína e anotações sobre tráfico em operação no Monte Verde

Policiais também apreenderam pistolas, 25 kg de produto para misturar droga e 226 g de maconha em ação que terminou com morte de suspeito

A Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) apreendeu 3,9 kg de cocaína e anotações sobre o fluxo contábil do tráfico de drogas durante a operação realizada na manhã desta segunda-feira (13) no bairro Monte Verde, em Americana.

Equipe ainda encontrou 54 munições intactas e uma munição já usada – Foto: Divulgação / Dise

Segundo informações prestadas pela Dise, além da cocaína, equipe também apreendeu 25,7 kg de pó branco para misturar com a droga e 226 g de maconha. Os entorpecentes estavam enterrados.

A delegacia especializada apreendeu duas pistolas calibre .380 com numeração raspada, 54 munições intactas, uma munição já usada e R$ 2.270, dinheiro que pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Seis aparelhos celulares e anotações sobre o fluxo contábil do tráfico também foram apreendidos.

Os policiais cumpriram dois mandados de busca no Assentamento Milton Santos, na Rua do Coelho. Um dos suspeitos, de 38 anos, teria subido no telhado e começado a atirar contra os policiais, mas foi baleado pela equipe, conforme apurou o LIBERAL.

Ele foi socorrido no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas acabou morrendo na unidade. Um outro suspeito, de 38 anos, teria fugido.