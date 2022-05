Homem é preso na SP-304 após oferecer dinheiro a PM para não ser preso

Um homem de 26 anos foi preso por corrupção ativa, após oferecer R$ 14 mil a PM (Polícia Militar) para não ser preso, neste domingo (22). Ele transportava o dinheiro, proveniente do tráfico de drogas, de Botucatu a Americana. O flagrante aconteceu na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’´Oeste.

Dinheiro estava em uma mala infantil e ficou apreendido – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 18h os militares realizavam a Operação “Rodovias mais Seguras”, quando pararam um Ford Ka na altura do km 139 da SP-304. Dentro do carro estavam o homem com a esposa, duas filhas e o cunhado.

Questionado se havia algo de ilícito no veículo, o homem informou que possuía dinheiro em uma mochila, proveniente do tráfico de drogas. Ele relatou aos militares que tinha sido contratado pelo valor de R$ 1 mil para transportar o dinheiro de um traficante de Botucatu para uma pessoa em Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante buscas, os militares encontraram dentro de uma mochila infantil os R$ 14.030,00. Para evitar a prisão, o homem ofereceu o dinheiro aos militares, que o autuaram por corrupção ativa.

No plantão policial, o delegado responsável ratificou a prisão em flagrante. O dinheiro foi apreendido.