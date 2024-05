Homem é preso após jogar álcool na própria mãe em Santa Bárbara

Um servente de 37 anos foi preso após jogar álcool na própria mãe, uma aposentada de 57 anos, no apartamento da família, no Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quarta-feira (8). Antes que ele tivesse acesso a fogo, a mulher correu. A vítima conseguiu trancá-lo no imóvel e chamar a PM (Polícia Militar).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quando os policiais chegaram, ele ainda estava dentro do apartamento. O servente foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde, inicialmente, foi indiciado por ameaça e violência doméstica,

Porém, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) considerou a possibilidade de o servente passar a responder por tentativa de homicídio, durante audiência de custódia. O suspeito já teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O advogado Gustavo Mayoral, que representa o suspeito, informou que seu cliente nega os fatos e acrescenta que em situação oportuna vai demonstrar que ele jamais teve a intenção de ferir sua mãe, “estando, inclusive, preocupado que ela esteja bem, uma vez que contribuía para as despesas da casa”.