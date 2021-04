Homem é detido com simulacro após briga por descumprir decreto

Ele consumiu bebida alcoólica em local público e entrou em luta corporal com comerciante que o advertiu por isso

Um homem foi detido na noite deste sábado (3), em Santa Bárbara d’Oeste, após uma briga por ter descumprido o decreto municipal que proíbe o consumo de bebida alcoólica em locais públicos neste estágio da pandemia. Na ocasião, ele portava um simulacro de arma de fogo.

Acusado portava uma arma falsa, que foi apreendida pela polícia – Foto: Divulgação / Polícia Militar

O caso aconteceu em frente a um comércio de bebidas localizado no Jardim São Francisco, na Rua Cariris, às 19h50. A PM (Polícia Militar) se dirigiu até o estabelecimento para atendimento de ocorrência de desinteligência.

Quando chegou ao local, a equipe flagrou um sujeito correndo, mas conseguiu detê-lo. Em contato com os militares, o proprietário do comércio disse ter entrado em luta corporal com esse homem depois de adverti-lo por estar consumindo bebida alcoólica em frente ao seu estabelecimento.

A equipe, então, encaminhou os dois para a delegacia de plantão, onde a Polícia Civil apreendeu o simulacro e liberou ambos. O caso ficou registrado como apreensão de objeto. Todas as informações são da PM.