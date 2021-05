Guarda de Santa Bárbara fecha festa com ao menos 300 pessoas no Jardim Pérola

Proprietário disse que local funcionava como bar e que, no momento em que a guarda chegou, já havia encerrado as atividades

A Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste encerrou um evento com ao menos 300 pessoas na Apple Club, no Jardim Pérola, na noite desta quinta-feira (6). Por conta da pandemia, eventos deste tipo estão proibidos no Estado de São Paulo como uma das medidas de conter a disseminação do novo coronavírus.

Dono do estabelecimento foi levado à delegacia, onde um TCO foi registrado e ele foi multado – Foto: Reprodução – Google Maps.JPG

Segundo informações do registro policial, por volta de 23h00, os guardas foram chamados a comparecer em uma danceteria, na Rua da Agricultura. No local eles encontraram pelo menos 300 pessoas, desrespeitando o distanciamento social.

Os guardas então dispersaram a aglomeração e conduziram o proprietário do estabelecimento comercial ao plantão policial do município, onde foi multado. Um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) foi registrado.

Ainda de acordo com os patrulheiros, no mesmo dia, o setor de fiscalização e a vigilância sanitária já haviam comparecido ao local e informado sobre a proibição da realização de festas.

Ao LIBERAL, o proprietário do estabelecimento detalhou que o espaço é um bar e danceteria e que na noite de ontem funcionava apenas como bar com som ambiente e dj. Ele afirmou que às 21h30 encerrou as atividades, desligando o som e avisando as pessoas sobre o fechamento do espaço, entretanto, elas continuaram na calçada, momento em que a guarda compareceu e fez as autuações.