GCM localiza refinaria de drogas no Nova Conquista, em Santa Bárbara

Uma denúncia anônima ajudou uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste na localização de uma refinaria de drogas, que funcionava em uma casa de fundos, no Jardim Nova Conquista. No local foram apreendidos 7.295 porções de maconha, crack e cocaína, incluindo dois tijolos de pasta base de cocaína, no total de 9,1 kg.

Os guardas também encontraram 3,4 kg de pó branco, que seria usado para “batizar” a droga, 23 mil embalagens vazias e duas balanças de precisão. O responsável pelos entorpecentes não foi encontrado.

Drogas apreendidas pela GCM de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

O guarda José dos Santos disse que o denunciante, que teve a identidade preservada, relatou que o imóvel estaria sendo utilizado para preparo e armazenamento de entorpecentes. Os patrulheiros foram ao endereço informado, onde teriam localizado a proprietária da casa, que tinha sido alugada recentemente.

“A proprietária nos acompanhou nas buscas e relatou que não via seu inquilino há seis dias. Na casa tinha apenas uma cadeira e uma mesa, que possivelmente seria usada para separar as drogas. Acreditamos que as drogas seriam misturadas com outras substâncias. Estimamos que apreendemos cerca de R$ 300 mil em entorpecentes”, relatou o guarda.

As drogas e objetos foram apreendidos e levados ao plantão policial. A apuração para identificar o responsável pelos entorpecentes será realizada de agora em diante pela Polícia Civil. Até a publicação desta matéria, o suspeito ainda não tinha sido identificado.