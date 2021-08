Festival Gastronômico de Santa Bárbara começa nesta sexta-feira

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara tem início nesta sexta-feira e segue até 12 de setembro. Realizado por entrega (delivery) ou retirada (take-away), ele oferece 22 pratos elaborados especialmente para o evento.

Metade dos pratos é livre, sem restrição de ingredientes. Os demais, chamados pratos exclusivos, são voltados ao público vegano ou vegetariano. O cardápio completo pode ser acesso pelo site do Festival Gastronômico.

Durante o evento, o público terá acesso, por meio de cupom que será gerado no site oficial do festival, a um desconto de 15% do valor do prato que deseja adquirir. O cupom será gerado uma única vez por CPF para cada estabelecimento participante, e o consumidor poderá incluir as duas opções disponíveis (opção livre e opção exclusiva) no cardápio do Festival.

Participam do festival 11 estabelecimentos – Castelinho Empório do Churrasco, Lune Bar e Restaurante, Sancta Cia Cervejaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Bar Bohemio, Açairia, Turbo Burger, Romera Doçaria, Bar do Mineiro, Santa Bike Sports Bar e Pastelaria do Chico.

Confira o cardápio da edição:

Castelinho Empório do Churrasco

– Choripan

– Dadinho de tapioca com três tipos de coberturas

Lune Bar e Restaurante

– Frango Supreme

– Focaccia coberta com legumes confitados

Sancta Cia Cervejaria

– Costelinha Barbecue

– Burger das Arábias

Eu Amo Pastel Joel e Léia

– Pastel burguer de costela

– Pastel de brócolis com palmito

Bar Bohemio

– Bohemio Wings

– Lanche vegetariano

Açairia

– Filé mignon suíno ao molho cítrico com cuscuz marroquino

– Moqueca de banana da terra com farofa crocante de coco

Turbo Burger

– SBO Burger

– Empanada de maçã

Romera Doçaria

– Merengue de Morango

– Amor da Lara

Bar do Mineiro

– Coxinha de frango

– Bolinho de queijo

Santa Bike Sports Bar

– Frango Italiano Santa Bike

– Ceviche de Banana da Terra à Moda Santa Bike

Pastelaria do Chico

– Pastel de Pernil

– Pastel de Palmito