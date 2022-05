Família de casal coloca 42 animais para adoção

A família de Verônica Rui de Godoy, 30, e Thiago Gabriel de Godoy, 31, colocou para adoção 40 gatos e dois cães que pertenciam ao casal. Os corpos dos jovens foram encontrados mortos na residência deles, na tarde da última quinta-feira, no bairro Santo Antônio do Sapezeiro, em Santa Bárbara d’Oeste.

Animais que eram do casal procuram um lar – Foto: Divulgação

De acordo com a irmã de Verônica, Fernanda Rui Albrecht, todos os gatos são mestiços e castrados. Além dos gatos, estão disponíveis duas cadelas, já castradas.

Os animais ainda estão na chácara do Sapezeiro, mas a família planeja levá-los para um outro local, em Sumaré, para que fique mais fácil receber as visitas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Minha irmã fazia muitos sacrifícios para cuidar bem daqueles animais, que eram criados com muito amor. Então, com certeza, estamos à procura de pessoas que tenham um lar que os recebam da mesma forma”, completou Fernanda.

Caso. Verônica foi encontrada pelo irmão, por volta de 14h, caída na cozinha. Ele também se deparou com o cunhado enforcado. Na residência, havia um caderno de anotações, possivelmente do homem, segundo o registro policial, além de sete microtubos vazios de entorpecentes e dois celulares. O registro no Plantão Policial de Santa Bárbara é de suicídio, no caso do homem, e morte suspeita, da mulher.