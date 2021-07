Empresário Rafael Cervone, de Santa Bárbara, é eleito presidente do Ciesp

O empresário barbarense Rafael Cervone foi eleito presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) nesta segunda-feira. Disputando contra José Ricardo Roriz Coelho, Cervone recebeu 62% dos votos.

Empresário barbarense recebeu 62% dos votos – Foto: Divulgação

O mandato começará em 1° de janeiro de 2022 e segue até 31 de dezembro de 2025. Cervone era o candidato apoiado pelo atual presidente, Paulo Skaf.

O empresário de Santa Bárbara disse que é preciso pensar em uma indústria integrada e destacou a importância do interior. “Novas indústrias aparecem, novos empregos, novos tipos de indústria. Estamos no auge da manufatura avançada e da indústria 4.0 e uma das discussões é quais serão as vocações da capital e das distritais”, avaliou Cervone.

O presidente Paulo Skaf disse que o percentual dos votos demonstra o apoio que a chapa liderada por Cervone obteve. “O empresário industrial está unido, preocupado com os seus negócios, com a geração de emprego, suas responsabilidades e investimentos”, concluiu.

A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) também elegeu o presidente nesta segunda-feira. A chapa única de Josué Gomes da Silva recebeu 97% dos votos.

Tradicionalmente, Fiesp e Ciesp contam com um mesmo presidente. Em função da alta demanda ligada à pandemia, optou-se por propor dois nomes diferentes. Os respectivos presidentes eleitos da Fiesp e da Ciesp também serão 1° vice-presidente da outra entidade.