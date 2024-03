Em Santa Bárbara, vereador Carlão Motorista troca o Republicanos pelo PSB

O vereador Carlão Motorista, de Santa Bárbara d’Oeste, assinou nesta segunda-feira (25) sua filiação no PSB, deixando seu antigo partido, o Republicanos.

Apesar de já ter recebido o convite da nova legenda para disputar a eleição para prefeito de Santa Bárbara, Carlão disse que, após consultar sua família, decidiu não aceitar a proposta. No entanto, ele não antecipou se vai apoiar algum candidato de outro partido.

Jonas Donizette e Carlão Motorista, durante assinatura da filiação ao novo partido – Foto: Divulgação

Com relação à disputa para a cadeira de vereador, Carlão também não confirmou se ainda pretende tentar seu sexto mandato no Legislativo.

“Estamos esperando os planos de Deus, já temos várias coisas em vista, vamos esperar qual será nosso futuro”, disse o parlamentar.

O anúncio oficial da filiação ao PSB foi feito pelo presidente estadual da sigla, deputado federal Jonas Donizette, junto com o presidente municipal do partido, Leandro Vieira Domingues.

“Estamos muito felizes com a vinda do vereador de Santa Bárbara, que tem feito um bom trabalho”, destacou Jonas Donizette.

Na última sexta-feira, o vereador Jesus, também de Santa Bárbara, se despediu do partido Avante e se filiou ao União Brasil. Ele passa a integrar o grupo que vai apoiar o candidato Dr. José, da mesma legenda, na eleição para prefeito. A chapa terá como vice o suplente de deputado estadual Marcos Fontes, atual presidente do diretório municipal da sigla.

Esther Moraes, que estava no PL, anunciou a sua filiação ao PV. Celso Ávila, que já tinha oficializado a sua saída do PV depois de 11 anos, foi para o Solidariedade, sendo que ele deve assumir a presidência do partido e já antecipou que vai apoiar a tentativa de reeleição do prefeito Rafael Piovezan (PL).

Por fim, o presidente da câmara, Paulo Monaro, deixou o MDB e irá para o PSD, prometendo apoio ao vereador Eliel Miranda, do mesmo partido, na eleição para prefeito.