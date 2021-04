Em Santa Bárbara, 190 pessoas deixaram de tomar a 2ª dose da vacina contra Covid

Mesmo após prazo indicado, no entanto, moradores podem solicitar a aplicação

Santa Bárbara d’Oeste tem 190 moradores que deixaram de tomar a segunda dose da vacina para coronavírus (Covid-19). Mesmo após o prazo indicado, no entanto, as pessoas ainda podem solicitar a aplicação.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao LIBERAL, em nota. A pasta informou que “entra em contato constantemente para que essas pessoas compareçam às unidades para completar o esquema vacinal”.

Até esta terça-feira, Santa Bárbara já havia vacinado com a segunda dose 8.321 moradores – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Ainda segundo a secretaria, em determinados casos, os cidadãos ficam sem receber a segunda dose por alguma contraindicação de momento.

A pasta também comunicou que não há sobra de doses. “As vacinas são aplicadas para pacientes convocados após cadastro. Quando alguém falta, outra pessoa é convocada, desde que faça parte do público-alvo já inserido na campanha”, escreveu.

Até esta terça-feira, a cidade já havia vacinado com a segunda dose 8.321 moradores, conforme dados do Vacina Já, do governo estadual. Outras 10.569 pessoas só tomaram, por enquanto, a primeira dose.

Nesta terça, inclusive, uma remessa com mais 3.910 doses da CoronaVac chegou ao município. A cidade já recebeu, ao todo, 32.926 doses da CoronaVac e 4.680 da Oxford/AstraZeneca – total de 37.606.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a vacinação da primeira dose, a pessoa deve realizar um cadastro no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou pelos telefones 0800-441-3502 e 160, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas.

Ao receber os dados, a Secretaria de Saúde entra em contato com o cidadão para informar data, horário e local da aplicação.

Região

Em Nova Odessa, apenas dez moradores não procuraram pela segunda dose. Todos eles deveriam ter completado o esquema vacinal em março. As informações são da coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

No município, 1.221 pessoas já receberam a segunda dose. A imunização ocorre no ginásio do Jardim Santa Rosa, das 8 às 15 horas.

“Se por um acaso no final do dia aparecem menos de dez pessoas, orientamos a voltar no dia seguinte, para não ter desperdício, porque os frascos são de dez doses”, afirmou Paula.

Também procuradas pelo LIBERAL, as administrações de Americana, Hortolândia e Sumaré não informaram o número de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose nas respectivas cidades.