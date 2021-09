Dupla furta cadeiras e mesas da Casa de Maria e padre faz apelo

Dois homens invadiram a Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara d’Oeste, e furtaram cadeiras e mesas da igreja. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (27).

Para informar aos fieis sobre o ocorrido, o padre Agnaldo Moreira da Silva realizou uma live em seu Facebook e fez um apelo a toda a população para que ajudem a tentar localizar os itens levados.

“O problema não são as cadeiras e as mesas em si, porque isso a gente trabalha, depois a gente compra. O problema é que se não tomarmos cuidado, eles [criminosos] vão continuar fazendo isso”, disse o pároco.

Ainda de acordo com ele, foram levadas cadeiras de plástico nas cores vermelha e azul, além de cadeiras e mesas com o logo da Paróquia São Paulo Apóstolo. A dupla estava com um carrinho para carregar os itens.

Fieis lamentaram o ocorrido e na rede social prestaram apoio ao padre. “Muito triste, nem a casa de Deus escapa de furto. Sinto muito padre”, disse uma seguidora do pároco na plataforma.

O LIBERAL tentou entrar em contato com o padre para saber a quantidade dos itens levados pelos criminosos e o prejuízo da Casa de Maria, mas até o fechamento desta reportagem, o pároco não havia retornado a ligação.