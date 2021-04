Dupla é presa após roubar carro em Capivari e fugir para Santa Bárbara

Os guardas conseguiram parar os ladrões na Rua Uruguai, no Jardim Sartori

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (16), em Santa Bárbara d’Oeste, depois de roubarem um carro em Capivari e fugirem dos guardas municipais por pelo menos 30 quilômetros.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Segundo informações dos guardas municipais de Capivari, por volta de 6h da manhã, a vítima dirigia seu carro pela Avenida Pio XII quando no semáforo, no cruzamento com a Rua Dr. Reynaldo Quagliato, dois homens se aproximaram e anunciaram o roubo.

Um deles estava com uma réplica de arma. A vítima entregou o veículo e, em seguida, acionou a guarda municipal por telefone.

Vítima foi abordada no Semáforo da Avenida Pio XII com a Rua Dr Reynaldo Quagliato. – Foto: Paula Nacasaki / Grupo Liberal

De imediato, os guardas se dirigiram ao local e na mesma avenida, a Pio XII, se depararam com os dois ladrões no carro roubado. Foram dados sinais de parada, que não foram obedecidos pela dupla.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Houve perseguição por pelo menos 30 quilômetros e depois de meia hora de acompanhamento, foi possível deter a dupla de criminosos na Rua Uruguai, no Jardim Sartori, no município de Santa Bárbara. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara e a PM prestaram apoio à ocorrência.

Os dois ladrões foram conduzidos até o plantão policial de Santa Bárbara e ficaram presos.