Desenvolve S.Bárbara tem 828 vagas de trabalho disponíveis

O Desenvolve S.Bárbara está com 828 vagas de emprego disponíveis. A candidatura para as oportunidades acontece de maneira presencial, na sede do órgão, na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975.

Existem vagas para pessoas apenas alfabetizadas, com ensino fundamental, ensino médio, graduação e ainda as oportunidades que exigem cursos, que podem ser conferidas no site da prefeitura.

Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento do Desenvolve acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br.