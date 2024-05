Acidente na SP-304, em Santa Bárbara, causa congestionamento e engavetamentos

Motociclista foi socorrido com ferimentos leves a um Pronto Socorro do município - Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta terça-feira (21), causou um congestionamento de ao menos cinco quilômetros para os motoristas que seguiam sentido Piracicaba e provocou ainda dois engavetamentos. As vítimas foram socorridas a Prontos Socorros da cidade.

Segundo informações do inspetor do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Leonardo Cirino, por volta de 6h40, aconteceu o primeiro acidente, no km 137. Um motociclista seguia sentido Piracicaba pela SP-304 quando, por causas desconhecidas, perdeu o controle da direção, bateu na traseira de um carro e, em seguida, caiu no chão. Na sequência, um outro carro acabou atingindo a motocicleta que estava caída na rodovia. As duas vítimas, sendo o motociclista e o condutor de um dos veículos, foram socorridas em estado leve aos Prontos Socorros Afonso Ramos e Edison Mano.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Equipes da Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência e foi preciso fechar uma das faixas de rolamento até a chegada dos socorristas, o que gerou lentidão no tráfego e resultou em outros dois novos acidentes.

O primeiro foi um engavetamento no quilômetro 136 envolvendo três carros, onde três pessoas tiveram ferimentos leves, de acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Outros sete veículos se envolveram em engavetamentos após o primeiro acidente – Foto: Divulgação

Ainda no km 136, 500 metros antes do primeiro engavetamento, outros quatro veículos se envolveram em um novo engavetamento, seguindo informou o DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Duas pessoas ficaram feridas e também foram socorridas sem gravidade. Não foi divulgado para qual hospital elas foram encaminhadas.

Por volta de 10h20, a faixa bloqueada foi liberada e o trânsito voltou a normalidade.