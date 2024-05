Homem é preso após agredir esposa com tapas e socos no rosto em Santa Bárbara

Um operador de retroescavadeira de 39 anos foi preso após agredir a esposa, uma dona de casa de 40 anos, com socos e tapas no rosto, na casa da família, no Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite de domingo (19).

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e o agressor foi abordado e encaminhado ao plantão policial.

De acordo com a corporação, por volta das 23h, os policiais foram acionados pelo telefone 190 sobre um suposto caso de violência doméstica.

Quando chegaram no endereço informado, a própria vítima relatou aos PMs que seu marido havia ingerido bebida alcoólica e chegou em casa agressivo. Ele teria xingado a mulher e depois partiu para as agressões.

O homem que ainda estava dentro da residência foi detido pelos policiais. Após ser conduzido à delegacia, ele foi autuado em flagrante por violência doméstica e escoltado à Cadeia de Sumaré.