Corpo carbonizado é encontrado durante buscas por desaparecido em Santa Bárbara

Equipes das guardas de Americana e SB faziam buscas por Edgar Ramos Barbosa; esposa dele, no entanto, disse que o corpo não é do marido

O corpo carbonizado de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (15), nas proximidades da Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima não havia sido identificada até a publicação desta reportagem.

Corpo foi encontrado próximo a uma lagoa da Usina de Cillo em Santa Bárbara – Foto: Gama / Divulgação

O corpo foi encontrado por guardas municipais com o auxílio do canil da corporação americanense e da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, próximo a uma lagoa.

Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), o corpo foi achado durante as buscas que as duas corporações realizavam com o objetivo de encontrar o servidor público Edgar Ramos Barbosa, de 36 anos, de Santa Bárbara, que está desaparecido desde segunda-feira (12).

Na noite desta quinta-feira, no entanto, a esposa de Edgar afirmou à reportagem do LIBERAL que esteve no IML (Instituo Médico Legal) de Americana e que o corpo encontrado não é de seu marido.

A mulher ainda afirmou que a família vem recendo muitas ligações de tentativa de golpe em relação ao desaparecimento.

Desaparecimento

Funcionário do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara, o Edgar desapareceu na segunda-feira, após sair para trabalhar, segundo a esposa.

Imagens das câmeras de segurança do Residencial Jade, no bairro Joias de Santa Bárbara, onde a família mora, mostram Edgar saindo do local de moto e ao telefone.

O servidor público Edgar Ramos Barbosa, que desapareceu em Santa Bárbara – Foto: Reprodução

Ainda de acordo com a esposa, a moto de seu marido foi encontrada nesta quinta-feira, no condomínio Residencial Jequitibá, na região do Parque do Lago, a cerca de 8 quilômetros de onde ele mora.

Ela também informou que esta é a primeira vez que o marido desaparece e disse que não apresentava atitudes suspeitas nos últimos dias.