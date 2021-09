Com apoio da cadela Tandera, guardas apreendem 1,6kg de maconha

Após encontrar parte da droga, a guarda acionou o canil e, com apoio da cadela Tandera, encontrou mais drogas enterradas no local

A Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste, com o trabalho de faro da cadela Tandera, apreenderam 1,641 kg de maconha em uma área verde do Residencial São Joaquim na tarde desta quarta-feira (8).

Tandera auxiliou na apreensão de parte da droga que estava enterrada – Foto: Divulgação / Guarda de Santa Bárbara

Segundo informações da corporação, às 13h30 os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando foram informados por populares de que algumas pessoas estavam escondendo entorpecentes em arbustos de uma área verde. Moradores também afirmaram que, após deixarem o matagal, eles comercializavam as drogas em uma praça pública próxima.

Os patrulheiros foram ao local averiguar a denúncia e encontraram, nos arbustos, 26 porções de maconha e quatro microtubos de cocaína.

O apoio do canil foi solicitado e a cadela Tandera realizou uma varredura pela área. Com o trabalho de faro, foi possível encontrar as drogas que estavam enterradas. Foram localizadas 262 porções de maconha, um tijolo e mais três pedaços menores do mesmo entorpecente além de 53 frascos destinados para acondicionar lança-perfume.

As drogas foram apreendidas e o caso registrado no 1° DP (Distrito Policial), que ficará responsável pela investigação.