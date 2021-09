Campanha tenta ajudar família de trigêmeos autistas em Santa Bárbara

Deraldina e seus trigêmeos sonho de voltar para terra natal e conseguir melhores condições de vida - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

Deraldina dos Santos, de 51 anos, tem o sonho de conseguir levar seus trigêmeos autistas para perto de sua família em Guanambi, no interior da Bahia, a 1,4 mil quilômetros de Santa Bárbara d’Oeste, onde vivem. Para isso, as professoras dos irmãos Gabriel, Miguel e Rafael, de 8 anos, fizeram uma vaquinha on-line com o intuito de arrecadar dinheiro para ajudar a família.

A mãe veio para o Estado em busca de oportunidades de emprego e uma vida melhor do que a que sua cidade natal, Iaçu, também na Bahia, oferecia. Instalou-se inicialmente em Iracemápolis, mas em 2010 se mudou para Santa Bárbara d’Oeste para trabalhar como ajudante geral de cozinha.

No ano seguinte, foi dispensada do serviço, que era temporário. Até engravidar dos trigêmeos, não conseguiu outro emprego, e, quando deu à luz, em 2013, passou a dedicar-se integralmente aos cuidados dos filhos. “De lá para cá começou a luta, eu e Deus”, afirma Deraldina.

Os trigêmeos demandam atenção constante da mãe. Precisam de apoio para alimentação, banho e para ir ao banheiro. “Eu morro de medo dos meus filhos se machucarem, porque não sabem de nada, não entendem, eles precisam de cuidado”, contou em entrevista ao LIBERAL.

Segundo ela, os trigêmeos estão ficando mais nervosos e agitados conforme crescem, e ela já não consegue mais cuidar deles sozinha. “Na Bahia, vou ter o apoio das minhas irmãs, cunhados e cunhadas que moram lá. Vou ter mais apoio de pessoas para me ajudar”, explicou sobre a situação.

Agora, Deraldina tenta reviver a vaquinha que está no ar desde 2018 para voltar para a Bahia com as crianças. A arrecadação tem como meta R$ 50 mil para custear a mudança da família e ajudar a pagar as parcelas de uma casa em Guanambi, que a mãe deu entrada para abrigá-los.

Hoje, a família vive apenas de doações de cestas básicas e ajuda de conhecidos. O pai das crianças ajuda com o que pode, mas também está desempregado e aguardando perícia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) por problemas de saúde.

Além dos gastos com aluguel, os meninos também demandam remédios controlados e fraldas. Interessados em ajudar a família com mantimentos podem entrar em contato com Deraldina por meio do telefone (19) 99650-9178. Para ajudar acesse a acesse a campanha no link “Cantinho dos Tri”.

*Estagiária sob supervisão de João Colosalle