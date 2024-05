TJ abre concurso com dez vagas para nível médio na região, com salário de R$ 6 mil

Inscrições para o cargo de escrevente técnico judiciário estarão abertas no período de 3 de junho a 12 de julho, no site da Vunesp

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) abriu concurso para escrevente técnico judiciário com dez vagas para Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

Os candidatos devem ter concluído o ensino médio. Haverá reserva para negros e indígenas. O salário é de R$ 6.043,54, mais benefícios de alimentação, saúde e transporte.

Fórum de Americana

A inscrição pode ser feita exclusivamente pela internet, no site vunesp.com.br, no período de 3 de junho a 12 de julho, e custa R$ 81. Se aprovado, o candidato terá jornada de trabalho de 40 horas semanais.

De acordo com o edital, a primeira etapa compreende a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que terá duração de cinco horas.

A seguinte será a prova objetiva, composta de 100 questões de múltipla escolha de língua portuguesa, conhecimentos em direito, além de conhecimentos gerais, que envolvem atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico.

Poderão se inscrever brasileiros natos ou naturalizados com 18 anos completos até a data da posse; pessoas em em dia com as obrigações eleitorais e Serviço Militar; que não tenham sido condenadas por crime contra o patrimônio, a administração, a fé pública e costumes; que não tenham sido condenadas por ato de improbidade; que tenham concluído o Ensino Médio até a posse; que gozem de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo e que possuam na data da posse os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo.

