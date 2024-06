Suspeito de roubos a residências de Americana e região é preso pela DIG em Taboão da Serra

Suspeitos foram presos em Taboão da Serra após trabalho de inteligência da DIG de Americana - Foto: Divulgação_DIG

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam nesta quinta-feira (6), em Taboão da Serra (SP), um homem de 31 anos, apontado como integrante de uma quadrilha que praticou roubos a residências em Americana e outras cidades da região e do estado. Outras três pessoas ligadas a ele, sendo a sua mãe, companheira e um primo também foram detidos por receptação dos itens roubados.

Segundo a investigação, além de Americana, a quadrilha também é apontada como responsável por roubos à residências nas cidades de Amparo, Morungaba e Barretos.

De acordo com a DIG, a investigação teve início a partir de um assalto a uma residência de Americana, no dia 15 de maio deste ano e, através do trabalho da inteligência, foi possível identificar um suspeito do crime e seu endereço, em Taboão da Serra.

Em diligências no local, por volta de 14h, os agentes encontraram o suspeito caminhando na rua em direção a sua casa e fizeram a abordagem. Houve resistência à prisão e o acusado ainda ameaçou os policiais, alegando pertencer ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e que mataria os agentes caso fosse necessário. Com ele foram apreendidas munições e um revólver com a numeração raspada.

Dentro da casa do denunciado os policiais encontraram sua companheira, de 24 anos, um primo, de 33 e a mãe do suspeito, de 50 anos, que estava com um Rolex no pulso, pertencente à vítima do assalto em Americana. Com eles e também no imóvel, foram apreendidas diversas joias, relógios e dinheiro.

Policiais tiveram ainda informação de um outro endereço utilizado pelo criminoso e se deslocaram para o local, onde apreenderam mais relógios, joias, dinheiro, um coldre e munições, além de uma blusa, utilizada pelo suspeito em um dos assaltos em que foi flagrado por câmeras de segurança.

Em seguida, os quatro detidos foram encaminhados à sede da DIG e o homem apontado como integrante da quadrilha praticante de roubos foi autuado em flagrante por posse e porte ilegal de arma de fogo, resistência, integrar associação criminosa e roubo. Já seus familiares foram autuados por receptação e associação criminosa.

Ainda segundo a DIG, outros três homens, apontados por participarem dos roubos e um receptador já foram identificados, porém não foram encontrados.

A Polícia Civil espera que, com as prisões desta quinta-feira, outros casos ligados a roubos a residências possam ser esclarecidos e seguem com as investigações com o objetivo de prender os demais envolvidos da quadrilha.