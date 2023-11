‘Rumo ao Natal’ traz trem iluminado à região em dezembro

Locomotiva chega em Americana no dia 14 de dezembro, parte no dia 15 e passa por Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia em seguida

O trem iluminado da “Rumo ao Natal” chega à região em dezembro, trazendo o clima natalino. A atração estará em Americana no dia 14 e tem como ponto de partida a Estação Cultura, no dia 15. Em seguida, passará por Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e finaliza o percurso em Campinas.

A chegada do trem está marcada para acontecer no dia 14, quando fecha seu percurso diário na estação americanense, na Avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro. A previsão é de que ele chegue entre 22h e 0h.

Trem iluminado da Rumo vai passar pelas cidades da região – Foto: Divulgação

Apenas no dia seguinte, a partir das 19h, que a ação é retomada e o trem parte para os próximos municípios da região.

De acordo com a Rumo, organizadora da ação, a locomotiva recebeu aproximadamente 3 mil metros de fitas de LED em toda a extensão. A figura do Papai Noel estará acompanhando o trem iluminado.

“Quando chegamos com o trem iluminado e o Papai Noel nas cidades, a emoção é sempre muito grande, principalmente do público infantil”, disse Rodrigo Machado Thomaz, gestor de sustentabilidade da Rumo.

A organização orienta que o público fique a 15 metros de distância da linha férrea durante a passagem do veículo, garantindo a segurança dos visitantes.