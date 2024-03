Região realiza mutirão metropolitano contra a dengue neste sábado

As prefeituras dos 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) realizam no próximo sábado (16) o primeiro mutirão metropolitano contra a dengue.

A iniciativa é uma das sete ações conjuntas aprovadas na última sexta-feira (9) pelas administrações municipais, para combater a epidemia de dengue que atinge a região.

Nesta quarta (13), em reunião do comitê metropolitano, secretários e diretores municipais de Saúde decidiram por mutirões simultâneos com fiscalização de imóveis e orientação à população sobre como evitar a proliferação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Em Americana, o PMCD (Programa Municipal de Controle de Dengue) ainda avalia quais bairros serão atingidos pelo mutirão regional.

Santa Bárbara d’Oeste também não definiu a região, mas adiantou que a ação contará com serviço de nebulização e visitas casa a casa com orientações à população e remoção de criadouros.

Em Nova Odessa, o foco do mutirão será o bairro Jardim Santa Rita 1. Os agentes e voluntários estarão identificados com camisetas. A ação será realizada das 8 às 12 horas em 23 quadras, totalizando 663 imóveis.

O LIBERAL também questionou os municípios de Sumaré e Hortolândia, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

Além da criação do comitê e realização do mutirão metropolitano, o Conselho de Desenvolvimento da RMC definiu outras cinco medidas para combater o avanço da dengue.

Engajamento

Entre as ações estão o pedido de engajamento das associações comerciais, imobiliárias, igrejas e sociedade para conscientização de todos os moradores; reforço das ações de saúde nos limites das cidades; e uso da telemedicina para acompanhamento dos casos.

O comitê também pretende solicitar ao Ministério da Saúde a inclusão da região para o envio de vacinas e o apoio do Exército para auxiliar os agentes na busca por focos do Aedes aegypti.

Somente nos cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré – foram confirmados neste ano, até está quarta, 1.504 casos de dengue, de acordo com monitoramento do Estado de São Paulo.

Na última sexta a região contabilizava 1.375 contaminações. De lá para cá, mais 129 pessoas testaram positivo para dengue.