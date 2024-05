Municípios da região começam a vacinação contra poliomielite

A RPT (Região do Polo Têxtil) iniciou nesta segunda-feira (27) a vacinação contra a poliomielite. A imunização, que começou em todo o Estado de São Paulo, está sendo realizada para crianças de um a quatro anos de idade.

Neste primeiro dia de campanha, Santa Bárbara d’Oeste informou que foram vacinadas 25 crianças. As demais cidades da região ainda não têm números oficiais para divulgar.

Vacinação contra a poliomielite teve início em toda a região nesta segunda-feira – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Em Americana, são 9.981 crianças na faixa etária de vacinação, sendo que a expectativa é imunizar 95% do público-alvo. A campanha será feita em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Na unidade da Praia Azul, o horário é até as 20h.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, a vacinação acontece em 13 UBSs, assim como no Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola. No entanto, a Secretaria de Saúde não divulgou os horários da campanha.

Nova Odessa terá imunização em todas as sete UBSs da cidade, de segunda a sexta, das 8h às 15h, com 3.136 crianças na faixa etária. Hortolândia, por fim, também irá vacinar em todas as unidades, das 8h às 15h30. Sumaré, por sua vez, ainda não informou detalhes sobre a campanha de vacinação.

Dia D

Americana e Nova Odessa informaram que irão realizar o Dia D de vacinação no dia 8 de junho, sábado. Além da vacina contra a poliomielite, Americana irá oferecer todas as vacinas do calendário nacional de vacinação. Os locais de imunização serão divulgados em breve pela prefeitura.