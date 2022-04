Quarteto é flagrado em Kombi com cabeamento avaliado em R$ 80 mil

Quatro pessoas foram flagradas na manhã deste domingo (3) em uma Kombi carregada com 230 metros de cabeamento telefônico, avaliado em R$ 80 mil, além de ferramentas, no km 119 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa. Dois moradores de Pirituba (SP) foram detidos e o restante conseguiu fugir.

Indivíduos foram detidos pela Gama na Rodovia Anhanguera – Foto: Gama / Divulgação

A ocorrência mobilizou uma equipe de patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana), com a informação de que os ocupantes da Kombi teriam furtado cabos subterrâneos em Limeira e estariam seguindo no sentido capital.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao acessar a marginal da rodovia, os guardas se depararam com o veículo na pista central. No mesmo momento, a Kombi parou no acostamento e quatro pessoas vestindo uniformes de uma operadora de telefonia fugiram atravessando a pista.

Dois homens, de 28 e 24 anos, foram detidos e levados à delegacia de Americana. Já as duas outras pessoas conseguiram fugir entrando em uma área de mata.

Outra irregularidade foi constatada em relação à placa da kombi, que seria originalmente de outro veículo.