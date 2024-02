Qualifica SP Meu Primeiro Emprego: veja os cursos das 6,1 mil vagas gratuitas

Com duração de 120 horas, ao longo de quatro meses, as aulas terão início em março, no formato presencial - Foto: Divulgação

O Governo de São Paulo está com inscrições abertas para 6.155 vagas em cursos gratuitos do Qualifica SP “Meu Primeiro Emprego”, destinados a jovens de 16 a 24 anos com Ensino Fundamental completo que querem ingressar no mercado de trabalho. A ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é realizada em parceria com o Centro Paula Souza (CPS), órgão responsável pelas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo, além de outras instituições de ensino parceiras. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 no site www.qualificasp.sp.gov.br.

Na região, estão disponíveis os cursos de Criação de Sites com Marketing Digital, Desenvolvimento de E-commerce, Aprenda a Programar em C# e Desenvolvimento de Software para web e celular, todos em Santa Bárbara, no Senai Alvares Romi, além do curso de Criação de Sites com Marketing Digital, no Senai de Sumaré. Há também cursos nas cidades de Limeira e Campinas (confira no link abaixo)

Jamile Cristina do Nascimento, de 16 anos, fez parte da última turma do curso de Excel Aplicado à Área Administrativa, na Etec Paulino Botelho, de São Carlos. Ela conta que ficou entusiasmada ao ver suas chances de empregabilidade aumentarem após participar do Qualifica SP ‘Meu Primeiro Emprego’. “Com essa qualificação, consegui um estágio na área administrativa da Defensoria Pública do Estado e tenho certeza de que será uma ótima experiência para minha carreira profissional”, afirma.

São 20 opções de cursos, em 83 municípios do Estado, em áreas como Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Produção Cultural e Design, e Tecnologia Automotiva. Com duração de 120 horas, ao longo de quatro meses, as aulas terão início em março, no formato presencial. Não é necessário realizar processo seletivo. A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando os dados pessoais informados no cadastro do site.

Veja abaixo os cursos oferecidos dentro do programa:

Administração de Redes Windows

Ajudante de Logística

Aprenda a Programar em C#

Auxiliar de Vendas

Criação de Aplicativos

Criação de Sites com Marketing Digital

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Desenho no AutoCAD

Desenvolvimento de E-commerce

Desenvolvimento de Software para web e celular

Design de Plataforma Digitais e Experiência do Usuário

Excel Aplicado à Área Administrativa

Gestão de Pequenos Negócios

Introdução a Banco de Dados

Introdução à Robótica Utilizando Arduíno

Jogos Digitais

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais

Segurança Cibernética Fundamental

Técnicas de Atendimento

Tecnologia e Eletricidade Automotiva

Clique aqui para conferir vagas e cursos por município.