Previsão aponta queda de temperatura e chuvas a partir desta sexta na região

A chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo deve ocasionar chuvas e diminuir as temperaturas em Americana e região a partir desta sexta-feira (24), no fim da tarde.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), as instabilidades deverão permanecer até a última semana de maio e poderão trazer uma sensação de frio.

Até o momento, as projeções apontam mínimas em torno de 15°C e máximas de 23 a 25°C no próximo fim de semana, podendo cair ainda mais até 31 de maio.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nas últimas semanas, a Região Sudeste do Brasil tem constatado altas temperaturas devido à influência de uma massa de ar quente e seco, que tem impedido a entrada de frentes frias nos estados.

Com isso, a massa de ar polar se concentrou no Sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul, onde foram registradas chuvas volumosas que levaram a desastres ambientais.

O fenômeno “El Niño”, caracterizado pelo aumento anormal da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador, também continua influenciando na diminuição de frequência e intensidade das ondas de frio.

Todos esses fatores impulsionaram as máximas na região, que nas últimas semanas que ficaram, em grande parte, acima da média para o período.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Até domingo

Entretanto, segundo Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri, essa configuração tem mudado gradativamente e depois de semanas uma frente fria deve atingir a região.

“Provavelmente será um friozinho que há tempos não sentimos. A frente fria deverá chegar entre sexta e sábado, e permanecer até domingo, contribuindo para a formação de um outro ciclone extratropical na semana que vem, com uma segunda frente fria entre terça e quarta que poderá fazer as temperaturas caírem ainda mais”, apontou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No entanto, Bruno atentou que essas previsões são de longo prazo, acima de 72h, por isso ainda estão sujeitas à revisão. O meteorologista explicou que esses avisos podem servir como preparação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.