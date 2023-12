Pesquisa classifica Rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, como ‘regular’

SP-304, no limite entre Americana e Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A 26ª pesquisa de rodovias divulgada na última semana pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) classificou a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que corta Americana e Santa Bárbara d’Oeste, como “regular” em todos os aspectos.

O estudo contempla três categorias: pavimento, sinalização e geometria. A confederação junta essas três informações para avaliar o estado geral, que corresponde à nota total da rodovia estudada. Em todos esses pontos, a SP-304 foi citada como “regular”.

Além dessa avaliação, a CNT também divulgou um ranking de rodovias. Nessa lista, a SP-304 aparece na 98ª posição, mas considera-se apenas o trecho de Piracicaba a Jaú, onde a rodovia leva outros nomes. A Luiz de Queiroz, que contempla apenas o trecho de Piracicaba a Americana, não aparece nessa relação.

Por outro lado, outras duas rodovias que passam pela RPT (Região do Polo Têxtil) tiveram queda no ranking, mesmo sendo classificadas como “boas”.

A Rodovia Anhanguera (SP-330) despencou 37 posições em relação a 2022, passando da 12ª para a 49ª posição. Já a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) caiu da nona para a 17ª colocação.

Professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Adilson Nunes Ruiz afirma que a classificação das rodovias causa preocupação devido à importância dessas vias para a conexão de áreas significativas em termos populacionais e econômicos.

Ele ressaltou a necessidade de ações rápidas para evitar problemas relacionados à conservação, pavimento e sinalização.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que possui obras em andamento e finalizadas na SP-304, abrangendo diversos municípios, com um investimento total de R$ 91 milhões. Sobre o trecho entre Americana e Piracicaba, o departamento revelou que há um projeto em desenvolvimento para a recuperação do pavimento da via.

A CCR AutoBAn, concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, por sua vez, informou que só poderia se manifestar sobre o assunto na próxima segunda-feira.

A pesquisa da CNT avaliou 111.502 quilômetros de rodovias pavimentadas, incluindo malha federal (BRs) e trechos estaduais.

Segundo a CNT, o estudo reforça o que a confederação defende há anos: a necessidade de continuar mantendo investimentos perenes e que viabilizem a reconstrução, a restauração e a manutenção das rodovias.

“Essas são ações que a agenda da confederação enfatiza e amplia institucionalmente, no âmbito do poder público, especialmente no Executivo e no Legislativo”, afirmou o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa.