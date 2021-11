Penitenciárias da região receberão tecnologia antidrone

As penitenciárias da RPT (Região do Polo Têxtil) vão receber a tecnologia antidrone para combater o uso desses equipamentos para o envio de celulares, drogas e quaisquer ilícitos para detentos custodiados nos presídios.

Aparelho interrompe conexão do drone – Foto: SAP / Divulgação

Segundo o diretor regional do Sindasp (Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária), Carlos Rufino, agentes das unidades de Americana, Hortolândia e Sumaré estão em treinamento para operar os novos dispositivos, mas ainda não há informação de quantidade de equipamento destinadas a cada unidade prisional.

Os equipamentos, que são de origem australiana, são capazes de interceptar drones a uma distância de mais de mil metros. Os dispositivos interferem no link de dados, fazendo com que a comunicação entre o infrator e o drone seja interrompida e o profissional operador do antidrone assuma imediatamente o seu controle, podendo fazê-lo voltar à origem, forçar sua descida ou mantê-lo em voo estacionário.

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária, as forças de segurança de São Paulo serão as primeiras do País a utilizar a nova solução.